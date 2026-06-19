Lamine Yamal diz que Neymar é seu ídolo, mas 'Messi é o melhor de todos'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aos 19 anos, Lamine Yamal segue encantado com a dupla que cresceu vendo em destaque no Barcelona: Lionel Messi e Neymar. O craque da seleção espanhola, no entanto, colocou os dois jogadores em duas prateleiras diferentes, em entrevista à emissora espanhola RTVE.

Para o garoto, o brasileiro é um ídolo pessoal, mas o argentino é o melhor jogador de todos os tempos.

"Cada partida demonstra que ele é o melhor da história. Se alguém tem dúvidas, é porque procura tê-las. Não há mais nada a dizer. Meu ídolo é Neymar, mas Messi é o melhor", disse Yamal à RTVE.

Yamal valorizou a noite histórica de Messi, mas disse não sentir pressão para igualar os números do argentino. "Meu estilo de jogo é outro. Eu quero aproveitar, vencer. Não quero fazer 16 gols e ser eliminado nas semifinais. Não é isso que eu procuro", declarou, após estreia decepcionante da Espanha, com empate por 0 a 0 contra Cabo Verde.

Estado de saúde de Yamal ainda preocupa na Copa. O atacante retornou de lesão no segundo tempo da partida de estreia, após ficar dois meses parado, e ainda não se sente pronto para ser titular: "Estou preparado para o que o mister (treinador) quiser, mas não estou para um jogo inteiro."

A Espanha volta a campo no próximo domingo (21), contra a Arábia Saudita. O último compromisso da atual campeã europeia pelo Grupo H da Copa do Mundo é diante do Uruguai, no dia 26.