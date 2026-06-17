Klose 'previu' antes da Copa que Messi quebraria seu recorde de gols

(UOL/FOLHAPRESS) - O ex-atacante Miroslav Klose disse antes da Copa que acreditava que teria o recorde de artilharia em Mundiais quebrado, dizendo que ficaria feliz se Messi o fizesse.

Klose se referiu ao craque argentino como "um gênio" e ponderou que, com mais jogos pela frente e com a seleção argentina provavelmente indo longe na Copa, Messi - que chegou ao Mundial com 13 gols na história da competição - quebraria a marca.

Sem citar o nome de Mbappé, Klose também apontou-o como outro candidato a ultrapassar os 16 gols em Mundiais. O atacante francês chegou à Copa com 12 gols marcados.

Espero que meu recorde seja quebrado neste torneio. Com mais seleções, há mais partidas e, portanto, mais oportunidades de marcar gols. E espero que a Argentina e a França cheguem longe. Tudo bem, o recorde será quebrado de qualquer maneira, e seria ótimo que Messi fizesse. Sou um grande fã de Messi, sempre fui. Messi é um gênio.Klose, em entrevista ao Sueddeutsche Zeitung

Messi precisou de apenas um jogo para atingir o feito - ele balançou as redes três vezes contra a Argélia e igualou o recorde de Klose. Mbappé, por sua vez, também se aproximou da marca: ele fez dois gols diante de Senegal, chegando a 14 na história dos Mundiais.

OUTROS RECORDES DE KLOSE SUPERADOS

Além do recorde de gols, Messi igualou o recorde de vitórias em Copas, que pertencia a Klose. Ambos já venceram 17 jogos em Mundiais.

Por fim, ainda com, ao menos, duas partidas da Argentina pela frente, Messi quebrou uma marca que dividia com Klose, Ronaldo e Klinsmann: é o jogador que marcou contra mais seleções em Copas: 11.