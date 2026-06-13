Katy Perry canta Wonder com Tius

FOLHAPRESS - Katy Perry está no palco montado no centro do campo do estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela e Tius, de 10 anos, cantam Wonder, música de seu disco 143, de 2024. É de Tius a voz infantil da gravação original.

JASON SUDEIKIS

A etapa final da abertura da Copa do Mundo, realizada nesta sexta (12) em Los Angeles, acaba de começar. O desfile das bandeiras dos 48 países que participam do torneio foi apresentado pelo ator Jason Sudeikis, que interpretou o técnico Ted Lasso, na série de mesmo nome.