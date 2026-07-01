Kane supera número de gols de Pelé em Copas do Mundo após marcar duas vezes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Harry Kane ultrapassou Pelé e e chegou a 13 gols marcados em Copas do Mundo após a vitória sobre a RD Congo nesta quarta-feira (01).

Harry Kane marcou duas vezes na virada da Inglaterra por 2 a 1 sobre a RD Congo e decidiu a classificação às oitavas de final. A seleção inglesa ficou atrás no placar por 75 minutos, mas buscou o resultado no segundo tempo, em jogo disputado em Atlanta, nos Estados Unidos.

Kane chegou a 13 gols em Copas do Mundo e passou Pelé, que tem 12, na lista histórica de artilheiros do torneio. Os dois gols saíram aos 30 e aos 41 minutos da segunda etapa, primeiro de cabeça e depois em chute forte da entrada da área.

A RD Congo abriu o placar cedo e sustentou a vantagem com atuação destacada do goleiro Lionel Mpasi. Cipenga fez o 1 a 0 aos sete minutos do primeiro tempo, e Mpasi acumulou defesas importantes até a Inglaterra empatar.

Inglaterra enfrenta o México nas oitavas de final. O duelo está marcado para domingo (5), às 21h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México.

OUTRAS MARCAS ENVOLVENDO PELÉ NA COPA

Lionel Messi também superou Pelé em uma estatística de Copas ao estrear no Mundial de 2026. O argentino marcou os três gols da Argentina na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia e chegou a 24 participações diretas em gols (16 gols e 8 assistências), acima das 21 de Pelé (12 gols e 9 assistências).

Pelé segue à frente de Messi na média de participações em gols por jogo de Copa. O brasileiro construiu seus números em 14 partidas (média de 1,5), enquanto Messi chegou ao total em 27 jogos (média de 0,89).