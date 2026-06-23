Kane passa em branco, e Inglaterra para em retranca de Gana após goleada na estreia
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após golear a Croácia e encantar com bom futebol na primeira rodada, a Inglaterra parou na retranca de Gana em mais um empate em 0 a 0 na Copa do Mundo 2026, na segunda rodada do grupo L, no Estádio de Boston, em Massachussets, nos Estados Unidos. É o quarto empate sem gols do torneio.
O jogo já começou truncado. Enquanto a Inglaterra tocava a bola incessantemente, Gana trancava o campo de defesa com marcação intensa. Os africanos entraram com três volantes no meio, o que ajudou a obstruir a entrada dos europeus por ali. O craque inglês Bellingham foi um dos que mais sofreu para tocar a bola.
As melhores chances dos ingleses saíram com o atacante Madueke, que se isolava na ponta direita para receber viradas de jogo e tentar invadir a área. Mas o lateral esquerdo Gideon Mensah consegui vencer a maioria dos duelos no canto da área.
Carlos Queiroz, o técnico português de Gana, é conhecido por armar retrancas eficazes. Assim, apostou nos contra-ataques, mas a equipe não conseguiu encaixar nenhum na primeira etapa, terminando os 45 minutos iniciais sem finalizar.
Até o final do primeiro tempo, ingleses trocaram 347 passes, ante apenas 98 dos ganeses. A forte retranca irritou a Inglaterra: Bellingham saiu para o intervalo discutindo com o técnico adversário.
Na volta do segundo, o jogo continuou monótono. Os ingleses perderam força, e Gana começou a encaixar alguns contra-ataques, sem muito perigo.
Aos 19min, o técnico Thomas Tuchel, da Inglaterra, fez suas primeiras substituições: colocou Saka, ainda frágil fisicamente após um problema no tendão de Aquiles, no lugar de Madueke.
Aos 33min do segundo tempo saiu uma chance boa de gol: o ganês Adu recebeu lançamento e conseguiu invadir a área de frente para o gol. O inglês Konsa bloqueia e derruba o atacante, que mesmo no chão, consegue chutar para o gol. Só que a bola bate em Semenyo, outro atacante ganês, que acompanhava a jogada e parou em frente ao gol, em posição de impedimento.
E só aos 41min o jogo realmente esquentou. Com todos cansados, os espaços começaram a surgir nos dois campos. Os ingleses aproveitaram para alçar cruzamentos na área e, em um deles, o lateral esquerdo O'Reilly cabeceou a bola no travessão. No rebote, Harry Kane, cara a cara com o gol, isolou a bola.
Depois, um festival de escanteios para os ingleses, que não conseguiram abrir o placar.
Se a estreia deles contra os croatas foi considerada um dos melhores jogos da Copa, o empate com Gana foi um dos mais truncados até aqui.