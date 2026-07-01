Kane elogia goleiro da RD Congo e valoriza ataque inglês em 'jogo maluco'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Inglaterra virou para cima da RD Congo, venceu por 2 a 1 e se classificou às oitavas da Copa do Mundo. O centroavante Harry Kane brilhou com dois gols e comandou a vitória, em Atlanta (EUA), nesta quarta-feira (1).

Kane elogiou o goleiro Lionel Mpasi. O congolês freou o atacante e a Inglaterra ao longo da partida, até o primeiro gol de Kane, aos 30 minutos do 2º tempo.

"É uma sensação incrível, para ser sincero. Que jogo maluco. Eles são uma equipe muito difícil e, depois daquela primeira pausa, melhoramos bastante. O goleiro deles fez defesas inacreditáveis. Conversamos sobre alguém ter um momento de herói, e podia ser qualquer um. Hoje foi a minha vez', afirmou Kane, na saída de campo.

Com os dois gols, Kane balançou as redes cinco vezes na atual edição da Copa. Ele está empatado com Haaland, da Noruega, e a um de igualar Mbappé, da França, e Messi, da Argentina.

O camisa 9 da Inglaterra também valorizou a produção ofensiva contra a RD Congo. "Quando você chega ao mata-mata, a pressão é maior, o risco é maior. Do ponto de vista ofensivo, foi o nosso melhor jogo no torneio até agora. Você precisa saber sofrer e conquistar as vitórias", disse.

"Depois do jogo contra a Croácia, falamos sobre a importância de os reservas entrarem e fazerem a diferença, e foi isso que aconteceu de novo. Ao longo dos 90 minutos, somos uma equipe muito difícil de enfrentar. Estou feliz por todos os envolvidos e espero que a gente consiga manter esse embalo", disse ainda Kane.

A Inglaterra agora enfrenta o México nas oitavas. O jogo está marcado para domingo (5), às 21h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México.