Jornal australiano exalta 'aposta arriscada' em goleiro destaque na estreia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Patrick Beach, de apenas 22 anos, brilhou com boas defesas e foi um dos destaques da vitória da Austrália sobre a Turquia, na estreia das seleções na Copa do Mundo. Sua boa atuação rendeu elogios da imprensa australiana.

Beach fez pelo menos quatro defesas difíceis durante a partida. A Austrália abriu o placar no primeiro tempo, e o goleiro foi fundamental para que a equipe segurasse a pressão turca. Na reta final, os australianos ampliaram e garantiram a vitória.

O feito de Beach ganha ainda mais destaque por se tratar apenas do terceiro jogo do goleiro pela seleção australiana. Antes, ele foi titular em um amistoso contra a Venezuela, em 2025, e no último jogo antes da Copa, contra a Suíça.

As boas atuações do arqueiro fizeram com que o técnico Tony Popovic apostasse em sua titularidade no Mundial, bancando o experiente Mathew Ryan, de 34 anos e capitão do time. Após o jogo sólido que fez diante da Turquia, Beach ganhou elogios da imprensa australiana.

"Os australianos vivem um sonho na Copa do Mundo após uma aposta arriscada dar certo. O capitão habitual, Mathew Ryan, foi para o banco em favor de Patrick Beach, e o goleiro de 22 anos provou ser uma escolha inspirada para a posição. Em apenas sua terceira partida internacional, Beach fez várias defesas cruciais, enquanto a sólida defesa australiana, formada por cinco jogadores, repetidamente impediu os avanços turcos. O técnico dos Socceroos, Tony Popovic, arriscou na hora de escalar o time titular, e a aposta deu certo com uma atuação soberba que rendeu à Austrália apenas sua segunda vitória em uma estreia de Copa do Mundo", disse a Fox Sports da Austrália.

Beach nasceu em 2003, em Sydney. Ele tem 1,89m de altura, pesa 76kg e é canhoto.

Ele teve parte de sua formação no Central Coast Mariners e se profissionalizou no Melbourne City. Beach assumiu a titularidade em seu clube na última temporada. Em 2025/26, ele atuou em 38 jogos e sofreu 43 gols.

COMO FOI A VITÓRIA DA AUSTRÁLIA

Os Socceroos sofreram pressão da Turquia no início do jogo, mas abriram o placar no primeiro em contra-ataque de Irankunda. Precisando do empate, os turcos pressionaram ainda mais no segundo tempo e viram Beach brilhar. Na reta final, Metcalfe ampliou e definiu o triunfo australiano em 2 a 0.