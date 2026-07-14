Jornais da França detonam equipe após queda na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A imprensa da França manifestou sua decepção com o desempenho da seleção nacional na derrota por 2 a 0 para a Espanha, na semifinal da Copa do Mundo, nesta terça-feira (14).

Derrota foi justa, e ataque francês teve exibição "apática", para o jornal L'Équipe. O veículo avaliou que os Bleus foram dominados em todos os setores do jogo e criticou especialmente as atuações de Michael Olise e Ousmane Dembélé.

"Sufocada em todos os setores do jogo, a seleção francesa foi derrotada com justiça pela impressionante equipe da Espanha na semifinal da Copa do Mundo. [...] Perigo da França? Quase nunca. O ataque francês, que havia brilhado durante todo o torneio, foi comprometido por atuações individuais muito decepcionantes, especialmente de Olise e Dembélé", escreveu L'Équipe.

O Le Parisien viu uma "aula de futebol" da Espanha. Para o jornal da capital francesa, a seleção campeã de 2018 não mostrou poder de reação na "primeira situação realmente complicada" que enfrentou neste Mundial, ao sair atrás do placar e perder o zagueiro William Saliba lesionado aos 30 minutos de jogo.

"Uma decepção cruel. Nada parecia possível diante da 'tourada' futebolística imposta pela Roja, que deixou os Bleus atordoados, abatidos, feridos e até machucados. A seleção francesa levou uma verdadeira aula de futebol da Espanha, quase uma humilhação. Vamos para casa. A Copa do Mundo está praticamente encerrada para a França; vocês já podem voltar às palavras cruzadas e às demais atividades normais. O sonho acabou", afirmou o Le Parisien.

A Espanha avançou para a final da Copa do Mundo após 16 anos. Na decisão do próximo domingo (19), a Fúria aguarda o vencedor de Inglaterra x Argentina, jogo que será disputado amanhã (15), às 16h.