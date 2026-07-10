Jorge Jesus relembra Neymar: 'Tu? Finish'

Jorge Jesus chamou a atenção durante sua apresentação como novo técnico da seleção de Portugal ao revelar uma conversa que teve com Neymar nos tempos em que comandava o Al-Hilal. Ao falar sobre a forma como administra grandes estrelas, o treinador afirmou que não se deixa influenciar pelo status dos jogadores e relembrou o episódio envolvendo o brasileiro.

"Sobre a utilização de Cristiano? Eu já treinei os dois melhores do mundo, falta-me o terceiro, que já não vou treinar, que é o Messi. Neymar, treinei; Ronaldo, também. E ao Neymar um dia disse: 'Tu? Finish'. Aquilo que eu achar que é o melhor para a equipe, para a seleção, é assim que será feito", declarou.

A declaração ganhou repercussão por relembrar a relação entre Jorge Jesus e Neymar no Al-Hilal. Durante a passagem pelo clube saudita, o treinador chegou a deixar o atacante fora da lista de inscritos para o Campeonato Saudita.