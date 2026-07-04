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Jogos e competições na TV e na internet neste sábado (4)

por Folhapress
Publicado em 04/07/2026 às 10:37
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Sábado (4)

14h - Canadá x Marrocos

COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo, SporTV, Ge TV (Globoplay) e SBT

Pela primeira vez nas oitavas de final da Copa, o Canadá terá um duelo difícil contra Marrocos, que possui uma equipe competitiva que ficou em quarto na Copa do Qatar-2022.

18h - Paraguai x França

COPA DO MUNDO: CazéTV

Grande favorita ao título do Mundial, a França deve enfrentar um Paraguai bem fechado na defesa para tentar surpreender nos contra-ataques, como fez contra a Alemanha.

16h - Criciúma x Sport

BRASILEIRÃO SÉRIE B: Disney+ Premium

16h - Novorizontino x Atlético-GO

BRASILEIRÃO SÉRIE B: Disney+ Premium

16h - Londrina x CRB

BRASILEIRÃO SÉRIE B: RedeTV!, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+ Premium

20h - Goiás x Ceará

BRASILEIRÃO SÉRIE B: Canal Goat, XSports e Disney+ Premium

21h10 - Venezuela x Brasil

BASQUETE - Eliminatórias da Copa do Mundo: CazéTV