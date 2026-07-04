Jogos e competições na TV e na internet neste sábado (4)
Sábado (4)
14h - Canadá x Marrocos
COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo, SporTV, Ge TV (Globoplay) e SBT
Pela primeira vez nas oitavas de final da Copa, o Canadá terá um duelo difícil contra Marrocos, que possui uma equipe competitiva que ficou em quarto na Copa do Qatar-2022.
18h - Paraguai x França
COPA DO MUNDO: CazéTV
Grande favorita ao título do Mundial, a França deve enfrentar um Paraguai bem fechado na defesa para tentar surpreender nos contra-ataques, como fez contra a Alemanha.
16h - Criciúma x Sport
BRASILEIRÃO SÉRIE B: Disney+ Premium
16h - Novorizontino x Atlético-GO
BRASILEIRÃO SÉRIE B: Disney+ Premium
16h - Londrina x CRB
BRASILEIRÃO SÉRIE B: RedeTV!, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+ Premium
20h - Goiás x Ceará
BRASILEIRÃO SÉRIE B: Canal Goat, XSports e Disney+ Premium
21h10 - Venezuela x Brasil
BASQUETE - Eliminatórias da Copa do Mundo: CazéTV