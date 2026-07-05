Jogos e competições na TV e na internet neste domingo (5)
por Folhapress
Publicado em 05/07/2026 às 11:32
Domingo (5)
17h - Brasil x Noruega
COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo, Ge TV, SBT, SporTV e NSports
A seleção brasileira terá uma prova de fogo contra a Noruega, do artilheiro Haaland, em busca da vaga nas quartas de final e também de encerrar o tabu de nunca ter vencido a seleção europeia.
21h - México x Inglaterra
COPA DO MUNDO: CazéTV
Com o apoio da torcida no estádio Azteca, o México deve ter um duelo equilibrado contra a Inglaterra, que também está em boa fase e conta com o artilheiro Harry Kane.
11h - GP da Grã-Bretanha (corrida)
FÓRMULA 1: Globo e SporTV 3
20h30 - Náutico x Juventude
BRASILEIRÃO SÉRIE B: SporTV e Premiere