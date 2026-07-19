Jogos e competições na TV e na internet neste domingo (19)

DOMINGO (19)

16h - Espanha x Argentina

COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo, SBT, Ge TV (Globoplay), SporTV e NSports

Em busca do bicampeonato mundial consecutivo, a Argentina contará mais uma vez com a estrela de Messi na decisão contra a Espanha, que tentará o título com o seu tradicional futebol coletivo.

10h - GP da Bélgica

FÓRMULA 1: Globo e SporTV 3

14h - China x Brasil

VÔLEI VNL Masculina: SporTV 2 e VBTV

18h35 - GP de Nashville

FÓRMULA INDY: ESPN 4