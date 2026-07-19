Jogos e competições na TV e na internet neste domingo (19)
por Folhapress
Publicado em 19/07/2026 às 13:59
DOMINGO (19)
16h - Espanha x Argentina
COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo, SBT, Ge TV (Globoplay), SporTV e NSports
Em busca do bicampeonato mundial consecutivo, a Argentina contará mais uma vez com a estrela de Messi na decisão contra a Espanha, que tentará o título com o seu tradicional futebol coletivo.
10h - GP da Bélgica
FÓRMULA 1: Globo e SporTV 3
14h - China x Brasil
VÔLEI VNL Masculina: SporTV 2 e VBTV
18h35 - GP de Nashville
FÓRMULA INDY: ESPN 4