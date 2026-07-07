Jogos e competições na TV e na internet nesta terça-feira (7)
por Folhapress
Publicado em 07/07/2026 às 09:38
TERÇA-FEIRA (7)
13h - Argentina x Egito
COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo, Ge TV (Globoplay), SBT, SporTV e NSports
Mais uma vez, a Argentina conta com a genialidade de Messi para superar o Egito e chegar às quartas de final da Copa. Caso ele seja bem marcado, a seleção africana pode equilibrar o duelo.
17h - Suíça x Colômbia
COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo e SporTV
O confronto das oitavas de final promete ser um duelo da forte defesa suíça contra o envolvente ataque colombiano, o que torna o resultado imprevisível.
20h - Athletic Club x Operário-PR
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