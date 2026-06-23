Jogos e competições na TV e na internet nesta terça-feira (23)

Terça-feira (23)

14h - Portugal x Uzbequistão - FIQUE DE OLHO

COPA DO MUNDO: CazéTV

A talentosa seleção portuguesa volta a campo contra o Uzbequistão em busca da primeira vitória no Mundial. Após um decepcionante empate com a RD do Congo na estreia, a equipe busca melhorar seu desempenho e ajudar o craque Cristiano Ronaldo a marcar gols em sua sexta Copa do Mundo.

17h - Inglaterra x Gana - FIQUE DE OLHO

COPA DO MUNDO: Globo, CazéTV, SBT, SporTV, Ge TV (Globoplay) e NSports

Harry Kane começou o Mundial da América do Norte marcando dois gols. Contra Gana, a Inglaterra tenta emplacar uma sequência de vitórias e garantir a classificação ao mata-mata.

20h - Panamá x Croácia

COPA DO MUNDO: CazéTV

Após sucumbir ao poderio ofensivo da Inglaterra, a Croácia tenta se reabilitar contra o Panamá, que também foi derrotado na primeira rodada. É a chance de o time de Modric mostrar que é a segunda força da chave.

23h - Colômbia x RD do Congo

COPA DO MUNDO: Globo, CazéTV, SporTV e Globoplay

A seleção colombiana entra em campo contra a RD do Congo em busca da segunda vitória e da classificação ao mata-mata. O time de Luis Díaz e Jhon Arias tenta surpreender e se consolidar como líder do grupo de Portugal.

20h - América-MG x Criciúma

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