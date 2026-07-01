Jogos e competições na TV e na internet nesta terça -feira (1°)

Quarta-feira (1º)

13h - Inglaterra x República Democrática do Congo

COPA DO MUNDO: CazéTV

A seleção de Harry Kane entra em campo no mata-mata para enfrentar a melhor terceira colocada da fase de grupos do Mundial e chega como favorita. A Inglaterra tem 73,9% de chance de vitória, contra 11,3% da RD do Congo e 14,8% de probabilidade de empate, segundo a Opta.

17h - Bélgica x Senegal

COPA DO MUNDO: Globo, CazéTV, SBT, SporTV, Ge TV (Globoplay) e N Sports

Em duelo equilibrado, a Bélgica, primeira colocada com a pior campanha entre os líderes de grupo, enfrenta o Senegal. Será a chance de Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku mostrarem sua força diante da seleção de Sadio Mané e Nicolas Jackson. A Opta aponta 45,6% de chance de vitória dos belgas.

21h - EUA x Bósnia-Herzegovina

COPA DO MUNDO: CazéTV

O anfitrião EUA entra em campo em busca de uma vaga nas oitavas de final, assim como fez na Copa de 2022, no Qatar. Já os bósnios tentam escrever um novo capítulo na história da seleção após avançarem pela primeira vez ao mata-mata do Mundial. Segundo a Opta, os americanos têm 67,5% de chance de vitória.

10h30 (horário previsto) - João Fonseca x Jesper de Jong

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