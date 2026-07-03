Jogos e competições na TV e na internet nesta sexta-feira (3)

Sexta-feira (3)

15h - Austrália x Egito

COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo e SporTV

Grande surpresa do Grupo D ao ficar em segundo lugar, a Austrália deve ter um duelo equilibrado contra o Egito, que ficou em segundo no G. O ataque egípcio foi mais efetivo na primeira fase, com cinco gols, contra dois dos australianos.

19h - Argentina x Cabo Verde

COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo, SBT, Ge TV (Globoplay), SporTV e NSports

O jogo está sendo mais esperado pelo duelo entre Messi e o goleiro Vozinha, mas a tendência é que o atacante leve a melhor, amplie ainda mais o recorde de gols em Copas e a seleção sul-americana passe às oitavas sem muita dificuldade.

22h30 - Colômbia x Gana

COPA DO MUNDO: CazéTV

Primeira do Grupo K, à frente de Portugal, a Colômbia enfrentará a terceira do L neste mata-mata. Os sul-americanos entram como favoritos, mas Gana também possui tradição no futebol e pode surpreender.