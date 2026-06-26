Jogos e competições na TV e na internet nesta sexta-feira (26)

Sexta-feira (26)

16h - Noruega x França - FIQUE DE OLHO

COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo e SporTV

Além da liderança do Grupo I, para ter vantagem no cruzamento do mata-mata, o jogo também terá o duelo dos artilheiros Haaland e Mbappé, que mostraram estar em grande forma e darão trabalho às defesas rivais.

16h - Senegal x Iraque

COPA DO MUNDO: CazéTV

No outro confronto do Grupo I, as duas equipes estão zeradas, mas ainda sonham com a classificação como terceiro colocado, com 3 pontos. Senegal tem chances se vencer por pelo menos 2 gols de diferença enquanto o Iraque precisaria golear.

21h - Uruguai x Espanha - FIQUE DE OLHO

COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo, SBT, Ge TV (Globoplay), SporTV e NSports

Com 4 pontos e 4 gols de saldo, a Espanha já está praticamente classificada ao mata-mata, mas precisa pelo menos empatar para ficar em primeiro no Grupo H. Para o Uruguai só a vitória interessa para seguir na Copa do Mundo.

21h - Cabo Verde x Arábia Saudita

COPA DO MUNDO: CazéTV e SporTV 2

No outro jogo do Grupo H, as duas seleções ainda têm chance de classificação em caso de vitória. Com 2 pontos, a situação está melhor para Cabo Verde, que pode ir ao mata-mata até com um empate.

0h (sábado) - Egito x Irã

COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo e SporTV

O duelo do Grupo G está na mesma situação de Uruguai x Espanha. O Egito já está quase no mata-mata com 4 pontos e 2 gols de saldo, e precisa do empate para ficar em primeiro. E o Irã tem de vencer para carimbar a vaga à fase de 32 seleções.

0h (sábado) - Nova Zelândia x Bélgica

COPA DO MUNDO: CazéTV

Favorita do Grupo G antes da Copa, a Bélgica soma apenas 2 pontos e precisa vencer para não depender de ninguém. Se golear, talvez fique até em primeiro do grupo, se o Egito for derrotado. A vitória também classifica a Nova Zelândia.

15h Brasil x Itália

VÔLEI - VNL Masculina: SporTV 2 e VBTV

19h - Novorizontino x Vila Nova

BRASILEIRO SÉRIE B: XSports, SportyNet (TV e YouTube) e ESPN 4