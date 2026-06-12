Jogos e competições na TV e na internet nesta sexta-feira (12)
Sexta-feira (12)
16h - Canadá x Bósnia e Herzegovina
Copa do Mundo: CazéTV
Na estreia da Copa em casa, o Canadá tentará conquistar sua primeira vitória na história da competição na sua terceira participação (perdeu todos os jogos nas Copas de 1986 e 2022). O problema é que a rival do Grupo B, a Bósnia e Herzegovina, 65ª do ranking da Fifa, eliminou a Itália na repescagem. O Canadá é o 30º.
22h - Estados Unidos x Paraguai
Copa do Mundo: CazéTV, Globo, SBT, Ge TV (Globoplay), SporTV e NSports
A seleção americana encara o Paraguai pelo grupo D tentando fazer bonito em sua estreia frente à torcida. Os EUA estão em 16º no ranking Fifa e os paraguaios, que voltam ao Mundial pela primeira vez desde o 8º lugar na África do Sul-2010, em 40º.
8h30 - Treino livre 1 GP da Catalunha
Fórmula 1: SporTV3
12h - Treino livre 2 GP da Catalunha
Fórmula 1: SporTV3
19h - Atlético-GO x CRB
Brasileiro Série B: XSports, SportyNet (YouTube e TV) e ESPN