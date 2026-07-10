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Jogos e competições na TV e na internet nesta sexta-feira (10)

por Folhapress
Publicado em 10/07/2026 às 09:19
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SEXTA-FEIRA (10)

16h - Espanha x Bélgica

COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo, Ge TV, SBT, SporTV e NSports

Após a convincente vitória sobre os Estados Unidos nas oitavas de final, a Bélgica tentará manter o ritmo contra a Espanha, que é um das favoritas ao título do Mundial.

7h20 - Polônia x Brasil

VÔLEI VNL Feminina: SporTV 2, Ge TV e VBTV

9h - Semifinal dupla feminina: Luisa Stefani/Gabriela Dabrowski (CAN) x Shuko Aoyama (JAP)/Liang En-shuo (TWN)

TÊNIS Wimbledon: Disney+ Premium

19h - Juventude x Vila Nova

BRASILEIRÃO SÉRIE B: Disney+ Premium

20h - Sport x Botafogo-SP

BRASILEIRÃO SÉRIE B: XSports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+ Premium