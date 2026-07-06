Jogos e competições na TV e na internet nesta segunda-feira (6)

SEGUNDA-FEIRA (6)

16h - Portugal x Espanha

COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo, SBT, Ge TV (Globoplay), SporTV e NSports

Um dos duelos mais aguardados das oitavas de final coloca frente a frente duas das seleções candidatas ao título, mas a Espanha chega com melhor campanha nas fases anteriores.

21h - Estados Unidos x Bélgica

COPA DO MUNDO: CazéTV

Uma das anfitriãs do Mundial, a seleção dos Estados Unidos tem leve favoritismo contra a Bélgica, que sofreu para chegar às oitavas de final, mas conta com jogadores experientes.

19h - Botafogo-SP x Avaí

BRASILEIRÃO SÉRIE B: Disney+ Premium

19h - Vila Nova x São Bernardo

BRASILEIRÃO SÉRIE B: XSports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+ Premium

21h10 - Colômbia x Brasil

BASQUETE Elimin. da Copa do Mundo: DAZN e CazéTV