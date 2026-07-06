Jogos e competições na TV e na internet nesta segunda-feira (6)
Favoritas, Espanha e Portugal se enfrentam às 16h
SEGUNDA-FEIRA (6)
16h - Portugal x Espanha
COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo, SBT, Ge TV (Globoplay), SporTV e NSports
Um dos duelos mais aguardados das oitavas de final coloca frente a frente duas das seleções candidatas ao título, mas a Espanha chega com melhor campanha nas fases anteriores.
21h - Estados Unidos x Bélgica
COPA DO MUNDO: CazéTV
Uma das anfitriãs do Mundial, a seleção dos Estados Unidos tem leve favoritismo contra a Bélgica, que sofreu para chegar às oitavas de final, mas conta com jogadores experientes.
19h - Botafogo-SP x Avaí
BRASILEIRÃO SÉRIE B: Disney+ Premium
19h - Vila Nova x São Bernardo
BRASILEIRÃO SÉRIE B: XSports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+ Premium
21h10 - Colômbia x Brasil
BASQUETE Elimin. da Copa do Mundo: DAZN e CazéTV