Jogos e competições na TV e na internet nesta segunda-feira (29)
Segunda-feira (29)
14h - Brasil x Japão - FIQUE DE OLHO
COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo, SBT, Ge TV (Globoplay), SporTV e NSports
O duelo contra os japoneses é a grande prova da seleção brasileira na Copa, e se dará logo no início do mata-mata. Por isso, precisa fazer sua melhor apresentação contra uma equipe bem organizada e que sabe jogar sob pressão.
17h30 - Alemanha x Paraguai - FIQUE DE OLHO
COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo, SBT, Ge TV (Globoplay), SporTV e NSports
Primeira colocada do Grupo E, a Alemanha entra em campo como favorita no mata-mata, mas tem um duelo difícil contra o Paraguai, terceiro do Grupo D e que mostrou um futebol competitivo.
22h - Holanda x Marrocos - FIQUE DE OLHO
COPA DO MUNDO: CazéTV
A melhor seleção africana na fase de grupos e também no ranking da Fifa (6º) vai enfrentar uma das consideradas favoritas ao título do Mundial e 7ª do mundo. Por isso, há a expectativa de um espetáculo de alto nível em Monterrey, no México.
Por volta de 11h - João Fonseca x Roberto Bautista Agut (ESP)
TÊNIS - Torneio de Wimbledon: ESPN 2 e Disney+ Premium