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Jogos e competições na TV e na internet nesta segunda-feira (22)

por Folhapress
Publicado em 22/06/2026 às 07:54
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Segunda-feira (22)

14h - Argentina x Áustria - FIQUE DE OLHO

COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo, SBT, Ge TV (Globoplay), SporTV e NSports

Contra uma Áustria que demonstrou um fraco futebol na estreia, a expectativa é que Lionel Messi volte a fazer gols e desempate com o alemão Miroslav Klose, tornando-se o maior goleador de todas as Copas do Mundo.

18h - França x Iraque - FIQUE DE OLHO

COPA DO MUNDO: CazéTV

Outra favorita ao título, a França não deve encontrar dificuldades contra o Iraque, que foi goleado pela Noruega na estreia. Além disso, Mbappé também pode subir na lista de goleadores dos Mundiais.

21h - Noruega x Senegal

COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo, Globoplay e SporTV

Com o centroavante Haaland em grande fase, a Noruega terá um páreo duro contra o Senegal, que perdeu para a França na estreia, mas possui um futebol tradicional e pode surpreender os europeus.

0h (Terça) - Jordânia x Argélia

COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo, Globoplay e SporTV

Duas das seleções mais fracas da Copa, a expectativa é de um confronto de baixa qualidade técnica e, portanto, de difícil prognóstico. Um empate é o resultado mais provável.

20h - Ponte Preta x Novorizontino

BRASILEIRO SÉRIE B: ESPN 4