Jogos e competições na TV e na internet nesta segunda-feira (22)
Segunda-feira (22)
14h - Argentina x Áustria - FIQUE DE OLHO
COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo, SBT, Ge TV (Globoplay), SporTV e NSports
Contra uma Áustria que demonstrou um fraco futebol na estreia, a expectativa é que Lionel Messi volte a fazer gols e desempate com o alemão Miroslav Klose, tornando-se o maior goleador de todas as Copas do Mundo.
18h - França x Iraque - FIQUE DE OLHO
COPA DO MUNDO: CazéTV
Outra favorita ao título, a França não deve encontrar dificuldades contra o Iraque, que foi goleado pela Noruega na estreia. Além disso, Mbappé também pode subir na lista de goleadores dos Mundiais.
21h - Noruega x Senegal
COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo, Globoplay e SporTV
Com o centroavante Haaland em grande fase, a Noruega terá um páreo duro contra o Senegal, que perdeu para a França na estreia, mas possui um futebol tradicional e pode surpreender os europeus.
0h (Terça) - Jordânia x Argélia
COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo, Globoplay e SporTV
Duas das seleções mais fracas da Copa, a expectativa é de um confronto de baixa qualidade técnica e, portanto, de difícil prognóstico. Um empate é o resultado mais provável.
20h - Ponte Preta x Novorizontino
BRASILEIRO SÉRIE B: ESPN 4