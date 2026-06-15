Jogos e competições na TV e na internet nesta segunda-feira (14)

Segunda-feira (15)

13h - Espanha x Cabo Verde - FIQUE DE OLHO

Copa do Mundo: CazéTV

Campeã da última Eurocopa e finalista da Liga das Nações, a Espanha chega como candidata ao título da Copa, mas estreia contra uma seleção perigosa, que ganhou da Sérvia na preparação para a Copa.

16h - Bélgica x Egito

Copa do Mundo: CazéTV, Globo, Ge TV (Globoplay) e SporTV

Favorita no grupo G, a Bélgica tem um time experiente, com Courtois, De Bruyne e Lukaku, e tem tudo para dominar o Egito, que ficou em quarto na Copa das Nações Africanas.

19h - Arábia Saudita x Uruguai

Copa do Mundo: CazéTV, Globo, SBT, Ge TV (Globoplay), SporTV e NSports

Seleção de maior tradição no futebol, o Uruguai entra como favorito no duelo contra os sauditas, que sofreram na preparação e trocaram de técnico há apenas dois meses.

22h - Irã x Nova Zelândia - FIQUE DE OLHO

Copa do Mundo: CazéTV

Seleção de pior ranking na Copa (85º), a Nova Zelândia encara o Irã (20º), uma equipe mais equilibrada e com chances reais de sair com os três pontos. O duelo também é especial pelo lado político, pelo Irã jogar nos EUA quando os países estão em guerra.

21h - Londrina x Avaí

Série B Brasileiro: Disney+ Premium

21h - Criciúma x Ceará

Série B Brasileiro: Disney+ Premium