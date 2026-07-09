Jogos e competições na TV e na internet nesta quinta-feira (9)
por Folhapress
Publicado em 09/07/2026 às 11:23
QUINTA-FEIRA (9)
17h - França x Marrocos
COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo, Ge TV (Globoplay), SBT, SporTV e N Sports
As quartas de final começam com o duelo entre uma das grandes favoritas ao título e a seleção marroquina, que já mostrou um futebol eficiente nesta Copa. Expectativa de um ótimo espetáculo para o torcedor.
9h30 - Semifinais femininas
TÊNIS - Wimbledon: ESPN 2
14h - Final duplas mistas
TÊNIS - Wimbledon: Disney+ Premium