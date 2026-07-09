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Jogos e competições na TV e na internet nesta quinta-feira (9)

por Folhapress
Publicado em 09/07/2026 às 11:23
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QUINTA-FEIRA (9)

17h - França x Marrocos

COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo, Ge TV (Globoplay), SBT, SporTV e N Sports

As quartas de final começam com o duelo entre uma das grandes favoritas ao título e a seleção marroquina, que já mostrou um futebol eficiente nesta Copa. Expectativa de um ótimo espetáculo para o torcedor.

9h30 - Semifinais femininas

TÊNIS - Wimbledon: ESPN 2

14h - Final duplas mistas

TÊNIS - Wimbledon: Disney+ Premium