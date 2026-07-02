Jogos e competições na TV e na internet nesta quinta-feira (2)

QUINTA-FEIRA (2)

16h - Espanha x Áustria

COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo, SBT, Ge TV (Globoplay), SporTV e NSports

Outra das seleções candidatas ao título, a Espanha enfrenta a Áustria, 2ª do Grupo J, em busca da vaga nas oitavas de final, mas também da confirmação de que tem futebol para ser campeã, como disse Yamal.

20h - Portugal x Croácia

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Segundos colocados em seus grupos na primeira fase, portugueses e croatas fazem um duelo equilibrado para ver quem passará para as oitavas de final. Cristiano Ronaldo ou Modric deve se despedir das Copas.

24h - Suíça x Argélia

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Primeira do Grupo B, a Suíça entra como favorita contra a Argélia, que foi uma das melhores terceiras colocadas e mostrou um futebol de baixa qualidade técnica nos seus confrontos da fase de grupos.

7h - Segunda rodada - Wimbledon

TÊNIS: ESPN 2 e Disney+ Premium