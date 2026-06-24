Jogos e competições na TV e na internet nesta quarta-feira (24)

Quarta-feira (24)

16h - Suíça x Canadá

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Com 4 pontos, suíços e canadenses disputam a liderança do Grupo B. O vencedor garante a ponta e o perdedor também deve se classificar ao mata-mata. Em caso de empate, o Canadá leva vantagem no saldo de gols.

16h - Bósnia-Herzegovina x Qatar

COPA DO MUNDO: CazéTV*

O duelo entre bósnios e qataris é de vida ou morte na Copa. Ambos estão com 1 ponto e a derrota é sinônimo de desclassificação. O vencedor ainda tem possibilidade de terminar até na segunda posição, dependendo do saldo de gols e do resultado do outro confronto do grupo.

19h - Escócia x Brasil - FIQUE DE OLHO

COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo, SBT, Ge TV (Globoplay), SporTV e NSports

A vitória sobre os escoceses é primordial para o Brasil garantir o primeiro lugar do Grupo C e ficar em melhor posição nos cruzamentos dos mata-matas. Também há a expectativa de estreia do meia Neymar, se não como titular, ao menos entrando durante a partida.

19h - Marrocos x Haiti

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Com 4 pontos, assim como o Brasil, Marrocos pode alcançar a liderança do Grupo C se conseguir uma vitória por larga margem de gols, dependendo do resultado do duelo simultâneo entre brasileiros e escoceses. Por isso, contra o fraco Haiti, os africanos devem entrar com tudo desde o início.

22h - República Tcheca x México

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Já com a primeira posição assegurada no Grupo A, o México pode poupar alguns dos jogadores titulares. Isso abriria chance para a República Tcheca, que tem apenas 1 ponto.

22h - África do Sul x Coreia do Sul - FIQUE DE OLHO

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Com 3 pontos, basta um empate para a Coreia do Sul se classificar, mas, se perder, quem passa é a África do Sul, que iria a 4 pontos. Por isso, o duelo tem todo o roteiro para ser um bom espetáculo para o torcedor.

* Com exceção do jogo Escócia x Brasil, a Fifa ainda não anunciou quais canais (além da CazéTV) transmitirão os jogos do dia

11h30 - Ucrânia x Brasil

VÔLEI VNL Masculina: Ge TV, SporTV 2 e VBTV

21h - Draft da NBA

BASQUETE: ESPN 2 e Disney + Premium