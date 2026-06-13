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Jogos e competições na TV e na internet nest sábado (13)

por Folhapress
Publicado em 13/06/2026 às 09:25
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16h - QATAR X SUÍÇA

Copa do Mundo: CazéTV

Seleção mais tradicional no futebol, a Suíça (19º no ranking Fifa) entra como favorita no duelo contra o Qatar (56º). Uma vitória garante o primeiro lugar no grupo B, após o empate por 1 a 1 entre Canadá e Bósnia e Herzegovina.

**19h - BRASIL X MARROCOS - FIQUE DE OLHO**

Copa do Mundo: CazéTV, Globo, SBT, Ge TV (Globoplay), SporTV e NSports

A estreia da seleção brasileira na Copa tem tudo para ser um espetáculo para o torcedor, já que é o único duelo da primeira fase entre seleções top 10 no ranking da Fifa. O Brasil é 6º e Marrocos, o 7º.

22h - HAITI X ESCÓCIA

Copa do Mundo: CazéTV

Outros rivais do Brasil no grupo C, Haiti e Escócia voltam ao Mundial após 52 anos e 28 anos, respectivamente. A Escócia tem o favoritismo por estar no 42º lugar no ranking da Fifa, enquanto o Haiti é o 83º, melhor na competição apenas que Nova Zelândia (85°).

1h (DOMINGO): AUSTRÁLIA X TURQUIA

Copa do Mundo: CazéTV, Globo, Ge TV (Globoplay), SporTV

A última participação da Turquia em Copas foi em 2002, quando perdeu para o Brasil na semifinal. Agora, como 23º do ranking Fifa, tentará pelo menos passar de fase. Uma vitória sobre os australianos (27º) é primordial para a classificação no grupo D.

21h30 - SPURS X KNICKS

Baquete - 5º jogo da final da NBA: Prime Video

11h - BRASIL X SÉRVIA

Vôlei - Liga das Nações masculina: GeTV e SporTV 2

11h - TREINO DE CLASSIFICAÇÃO DO GP DA CATALUNHA

Fórmula 1: SporTV 3