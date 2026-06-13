Jogos e competições na TV e na internet nest sábado (13)
16h - QATAR X SUÍÇA
Copa do Mundo: CazéTV
Seleção mais tradicional no futebol, a Suíça (19º no ranking Fifa) entra como favorita no duelo contra o Qatar (56º). Uma vitória garante o primeiro lugar no grupo B, após o empate por 1 a 1 entre Canadá e Bósnia e Herzegovina.
**19h - BRASIL X MARROCOS - FIQUE DE OLHO**
Copa do Mundo: CazéTV, Globo, SBT, Ge TV (Globoplay), SporTV e NSports
A estreia da seleção brasileira na Copa tem tudo para ser um espetáculo para o torcedor, já que é o único duelo da primeira fase entre seleções top 10 no ranking da Fifa. O Brasil é 6º e Marrocos, o 7º.
22h - HAITI X ESCÓCIA
Copa do Mundo: CazéTV
Outros rivais do Brasil no grupo C, Haiti e Escócia voltam ao Mundial após 52 anos e 28 anos, respectivamente. A Escócia tem o favoritismo por estar no 42º lugar no ranking da Fifa, enquanto o Haiti é o 83º, melhor na competição apenas que Nova Zelândia (85°).
1h (DOMINGO): AUSTRÁLIA X TURQUIA
Copa do Mundo: CazéTV, Globo, Ge TV (Globoplay), SporTV
A última participação da Turquia em Copas foi em 2002, quando perdeu para o Brasil na semifinal. Agora, como 23º do ranking Fifa, tentará pelo menos passar de fase. Uma vitória sobre os australianos (27º) é primordial para a classificação no grupo D.
21h30 - SPURS X KNICKS
Baquete - 5º jogo da final da NBA: Prime Video
11h - BRASIL X SÉRVIA
Vôlei - Liga das Nações masculina: GeTV e SporTV 2
11h - TREINO DE CLASSIFICAÇÃO DO GP DA CATALUNHA
Fórmula 1: SporTV 3