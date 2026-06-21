Jogos e competição na TV e na internet neste domingo (21)

Domingo (21)

13h - Espanha X Arábia Saudita - FIQUE DE OLHO

COPA DO MUNDO: CazéTV

A Espanha entra em campo pressionada diante da Arábia Saudita, em Atlanta, após empatar com Cabo Verde na estreia. Para tentar destravar o confronto, o técnico Luis de la Fuente deve aumentar a minutagem de Lamine Yamal, principal estrela da equipe europeia.

16h - Bélgica X Irã

COPA DO MUNDO: CazéTV

Outra seleção europeia que chega pressionada é a Bélgica. A equipe de Courtois e De Bruyne busca a primeira vitória contra o Irã, cuja participação no torneio tem sido marcada por polêmicas em razão do conflito envolvendo o país e os Estados Unidos.

19h - Uruguai X Cabo Verde - FIQUE DE OLHO

COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo, SBT, SporTV, Ge TV (Globoplay) e NSports

Uma das sensações da primeira rodada da Copa, Cabo Verde volta a campo para encarar o Uruguai. Após empatar com a Espanha na estreia, o goleiro Vozinha terá pela frente a seleção sul-americana liderada por Valverde.

22h - Nova Zelândia X Egito

COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo, Globoplay e SporTV

O dia de Mundial termina com Nova Zelândia e Egito, do equilibrado Grupo G. A seleção de Mohamed Salah tentará conquistar sua primeira vitória em Copas do Mundo para continuar com chances de classificação.

10h - Alemanha x Brasil

VÔLEI VNL Feminina: Globo, SporTV 2 e VBTV

16h - CRB X Fortaleza

BRASILEIRO SÉRIE B: Rede TV, ESPN e SportyNet

17h - São Bernardo X Juventude

BRASILEIRO SÉRIE B: Premiere