Jogos e competição na TV e na internet nesta sexta-feira (19)

Sexta-feira (19)

16h - Estados Unidos x Austrália

Copa do Mundo: CazéTV

As seleções vencedoras da primeira partida na Copa se enfrentam para decidir quem ficará com a liderança do Grupo D. Jogando em casa, os americanos terão apoio da torcida no estádio de Seattle.

19h - Escócia x Marrocos

Copa do Mundo: CazéTV

Após empatar com o Brasil, Marrocos enfrenta a líder do Grupo C para continuar com boas chances de classificação. Se vencer, a Escócia já se garante na próxima fase da competição.

21h30 - Brasil x Haiti - FIQUE DE OLHO

Copa do Mundo: CazéTV, Globo, SBT, Ge TV (Globoplay), SporTV e NSports

Além de mostrar um futebol melhor do que o apresentado na estreia, a seleção brasileira precisa fazer o máximo de gols possível pensando na primeira colocação do grupo.

0h (sábado) - Turquia x Paraguai

Copa do Mundo: CazéTV, Globo, Globoplay e SporTV

Derrotados na primeira rodada do Grupo D, turcos e paraguaios precisam da vitória para manterem a chance de chegar à segunda fase, o que deve provocar um jogo muito disputado.

14h - Diamond League: etapa de Doha

Atletismo: SporTV 2 e XSports

15h30 - Pan-Americano: finais individual feminino

Ginástica artística: CazéTV e SporTV 2