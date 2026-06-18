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Jogos e competição na TV e na internet nesta quinta-feira (18)

por Folhapress
Publicado em 18/06/2026 às 07:00
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Quinta-feira (18)

13h - República Tcheca x África do Sul

Copa do Mundo: CazéTV

As duas seleções perderam na estreia da Copa e precisam da vitória para continuar com boas chances de se classificar. Pelo futebol demonstrado no primeiro jogo, os tchecos entram com favoritismo.

16h - Suíça x Bósnia e Herzegovina

Copa do Mundo: CazéTV, Globo, SBT, Ge TV (Globoplay), SporTV e NSports

Pelo Grupo B, no qual as quatro seleções estão com um ponto, o equilíbrio se mostrou presente e deve ser o cenário deste duelo entre suíços e bósnios.

19h - Canadá x Qatar

Copa do Mundo: CazéTV

Mais um confronto equilibrado do Grupo B tem a seleção anfitriã buscando a primeira vitória em frente da torcida, enquanto o Qatar tenta mostrar que está em melhor nível após o empate com a Suíça.

22h - México x Coreia do Sul

Copa do Mundo: CazéTV, Globo, Globoplay e SporTV

Ambos com 3 pontos, México e Coreia do Sul disputarão a primeira posição isolada do Grupo A. O vencedor já estará na próxima fase da Copa, mas ainda não estará garantido como primeiro colocado.

21h - Sport x Atlético-GO

Brasileiro Série B: Disney+ Premium

10h - Bélgica x Brasil

VÔLEI - VNL Feminina: SporTV 2 e VBTV