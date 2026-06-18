Jogos e competição na TV e na internet nesta quinta-feira (18)
Quinta-feira (18)
13h - República Tcheca x África do Sul
Copa do Mundo: CazéTV
As duas seleções perderam na estreia da Copa e precisam da vitória para continuar com boas chances de se classificar. Pelo futebol demonstrado no primeiro jogo, os tchecos entram com favoritismo.
16h - Suíça x Bósnia e Herzegovina
Copa do Mundo: CazéTV, Globo, SBT, Ge TV (Globoplay), SporTV e NSports
Pelo Grupo B, no qual as quatro seleções estão com um ponto, o equilíbrio se mostrou presente e deve ser o cenário deste duelo entre suíços e bósnios.
19h - Canadá x Qatar
Copa do Mundo: CazéTV
Mais um confronto equilibrado do Grupo B tem a seleção anfitriã buscando a primeira vitória em frente da torcida, enquanto o Qatar tenta mostrar que está em melhor nível após o empate com a Suíça.
22h - México x Coreia do Sul
Copa do Mundo: CazéTV, Globo, Globoplay e SporTV
Ambos com 3 pontos, México e Coreia do Sul disputarão a primeira posição isolada do Grupo A. O vencedor já estará na próxima fase da Copa, mas ainda não estará garantido como primeiro colocado.
21h - Sport x Atlético-GO
Brasileiro Série B: Disney+ Premium
10h - Bélgica x Brasil
VÔLEI - VNL Feminina: SporTV 2 e VBTV