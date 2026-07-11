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Jogos deste sábado (11) na Copa do Mundo: onde assistir ao vivo

por Folhapress
Publicado em 11/07/2026 às 10:02
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SÁBADO (11)

**18h - Noruega x Inglaterra**

COPA DO MUNDO: CazéTV

Algoz da seleção brasileira, a Noruega já faz sua melhor campanha em Copas e tentará continuar remando rumo às semifinais contra a favorita Inglaterra, do artilheiro Harry Kane.

**22h - Argentina x Suíça**

COPA DO MUNDO: CazéTV

Atual campeã mundial, a Argentina conta com um inspirado Messi para furar mais uma retranca, desta vez a suíça, e continuar rumo a outro título. Para os suíços, a vitória já garante a melhor campanha do país em Copas.

**12h - Final feminina de Wimbledon**

TÊNIS - Karolina Muchova x Linda Noskova: ESPN 2

**21h - Card principal do UFC 329**

UFC - Luta principal será Conor McGregor (IRL) x Max Holloway (EUA): Paramount+