Jogos deste sábado (11) na Copa do Mundo: onde assistir ao vivo
por Folhapress
Publicado em 11/07/2026 às 10:02
SÁBADO (11)
**18h - Noruega x Inglaterra**
COPA DO MUNDO: CazéTV
Algoz da seleção brasileira, a Noruega já faz sua melhor campanha em Copas e tentará continuar remando rumo às semifinais contra a favorita Inglaterra, do artilheiro Harry Kane.
**22h - Argentina x Suíça**
COPA DO MUNDO: CazéTV
Atual campeã mundial, a Argentina conta com um inspirado Messi para furar mais uma retranca, desta vez a suíça, e continuar rumo a outro título. Para os suíços, a vitória já garante a melhor campanha do país em Copas.
**12h - Final feminina de Wimbledon**
TÊNIS - Karolina Muchova x Linda Noskova: ESPN 2
**21h - Card principal do UFC 329**
UFC - Luta principal será Conor McGregor (IRL) x Max Holloway (EUA): Paramount+