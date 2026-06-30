Jogos desta terça-feira (30) na Copa do Mundo na TV e na internet

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - **14h - Costa do Marfim x Noruega**

COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo, SBT, Ge TV (Globoplay), SporTV e NSports

O confronto definirá o adversário do Brasil nas oitavas de final da Copa. A Noruega entra como favorita com 56,1% de chance de vitória, contra 21,6% da Costa do Marfim e 22,3% para o empate, segundo a Opta.

**18h - França x Suécia**

COPA DO MUNDO: CazéTV

Grande favorita ao título do Mundial, a França tem 75,1% de favoritismo contra a Suécia, segundo a Opta, que dá 9,5% para a vitória dos suecos e 15,4% para o empate. Além de melhor ataque, a França tem melhor defesa que o rival.

**22h - México x Equador**

COPA DO MUNDO: CazéTV, Globo e SporTV

Invicto na fase de grupos, o México enfrentará o terceiro do Grupo E, mas deve ter um duelo difícil. Segundo a Opta, o México tem 46,4% de chance de vitória, contra 24,4% do Equador e 29,3% para empate.

**7h - Primeira rodada Wimbledon**

TÊNIS: ESPN 2 e Disney+ Premium

**20h - Botafogo-SP x CRB**

BRASILEIRÃO SÉRIE B: Disney+ Premium