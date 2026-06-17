Jogos de hoje na Copa do Mundo: onde assistir ao vivo
Quarta-feira (17)
14h - Portugal x RD do Congo - FIQUE DE OLHO
Copa do Mundo: CazéTV
Com uma das melhores seleções de sua história e 5ª do ranking da Fifa, Portugal estreia na Copa como uma das favoritas ao título e não deve encontrar dificuldade para superar o rival 45º do ranking.
17h - Inglaterra x Croácia - FIQUE DE OLHO
Copa do Mundo: CazéTV, Globo, SBT, Ge TV (Globoplay), SporTV e NSports
Outra favorita na Copa, a Inglaterra possui um elenco com mais astros internacionais, mas a Croácia ainda conta com a genialidade de Modric para tentar surpreender.
20h - Gana x Panamá
Copa do Mundo: CazéTV
Em melhor fase, o Panamá entra em campo com o favoritismo, por estar na frente no ranking da Fifa (34º contra 73º) e porque Gana empatou um e perdeu cinco dos seis amistosos antes do Mundial.
23h - Uzbequistão x Colômbia
Copa do Mundo: CazéTV, Globo, Globoplay e SporTV
A Colômbia (14ª no ranking Fifa) tem tudo para confirmar sua força técnica contra o Uzbequistão, um estreante na Copa e que ocupa apenas o 50º lugar no ranking.
10h - Brasil x França
VÔLEI VNL Feminina: SporTV 2