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Jogos de hoje na Copa do Mundo: onde assistir ao vivo

por Folhapress
Publicado em 14/06/2026 às 09:49
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14h - Alemanha x Curaçao - FIQUE DE OLHO

Copa do Mundo: CazéTV, Globo, Ge TV (Globoplay) e SporTV

Tetracampeã mundial, a Alemanha entra como franca favorita contra o estreante Curaçao, que terminou invicto nas eliminatórias da Concacaf. Mas a chance de uma goleada é real.

17h - Holanda x Japão - FIQUE DE OLHO

Copa do Mundo: CazéTV, Globo, SBT, Ge TV (Globoplay), SporTV e NSports

As duas seleções estreiam com os times entrosados e devem fazer um bom espetáculo para a torcida. Holanda está em oitavo no ranking Fifa, e o Japão, em 18º.

20h - Costa do Marfim x Equador

Copa do Mundo: CazéTV, Globo, Ge TV (Globoplay) e SporTV

Um dos destaques sul-americanos, o Equador terá um páreo duro contra a Costa do Marfim, que deu trabalho à França no último amistoso antes da Copa e perdeu por 2 a 1.

23h - Suécia x Tunísia

Copa do Mundo: CazéTV, Globo, Ge TV (Globoplay) e SporTV

Esse deve ser um duelo equilibrado. As duas seleções não estão entre as melhores, mas são escolas tradicionais de seus continentes.

11h - São Bernardo x Sport

Série B Brasileiro: Premiere

11h - Juventude x Ponte Preta

Série B Brasileiro: ESPN

16h - Athletic Club x Goiás

Série B Brasileiro: Disney+ Premium

16h - Cuiabá x Vila Nova

Série B Brasileiro: Disney+ Premium

19h - Botafogo/SP x Operário/PR

Série B Brasileiro: Disney+ Premium

19h - Novorizontino x Náutico

Série B Brasileiro: RedeTV!, SportyNet (TV e YouTube) e ESPN 4

10h - GP da Catalunha (corrida)

Fórmula 1: Globo e SporTV 3

18h - Argentina x Brasil

VÔLEI - VNL Masculina: Ge TV e SporTV 2

19h - UFC Freedom 250

UFC: Paramount+