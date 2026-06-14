Jogos de hoje na Copa do Mundo: onde assistir ao vivo
14h - Alemanha x Curaçao - FIQUE DE OLHO
Copa do Mundo: CazéTV, Globo, Ge TV (Globoplay) e SporTV
Tetracampeã mundial, a Alemanha entra como franca favorita contra o estreante Curaçao, que terminou invicto nas eliminatórias da Concacaf. Mas a chance de uma goleada é real.
17h - Holanda x Japão - FIQUE DE OLHO
Copa do Mundo: CazéTV, Globo, SBT, Ge TV (Globoplay), SporTV e NSports
As duas seleções estreiam com os times entrosados e devem fazer um bom espetáculo para a torcida. Holanda está em oitavo no ranking Fifa, e o Japão, em 18º.
20h - Costa do Marfim x Equador
Copa do Mundo: CazéTV, Globo, Ge TV (Globoplay) e SporTV
Um dos destaques sul-americanos, o Equador terá um páreo duro contra a Costa do Marfim, que deu trabalho à França no último amistoso antes da Copa e perdeu por 2 a 1.
23h - Suécia x Tunísia
Copa do Mundo: CazéTV, Globo, Ge TV (Globoplay) e SporTV
Esse deve ser um duelo equilibrado. As duas seleções não estão entre as melhores, mas são escolas tradicionais de seus continentes.
11h - São Bernardo x Sport
Série B Brasileiro: Premiere
11h - Juventude x Ponte Preta
Série B Brasileiro: ESPN
16h - Athletic Club x Goiás
Série B Brasileiro: Disney+ Premium
16h - Cuiabá x Vila Nova
Série B Brasileiro: Disney+ Premium
19h - Botafogo/SP x Operário/PR
Série B Brasileiro: Disney+ Premium
19h - Novorizontino x Náutico
Série B Brasileiro: RedeTV!, SportyNet (TV e YouTube) e ESPN 4
10h - GP da Catalunha (corrida)
Fórmula 1: Globo e SporTV 3
18h - Argentina x Brasil
VÔLEI - VNL Masculina: Ge TV e SporTV 2
19h - UFC Freedom 250
UFC: Paramount+