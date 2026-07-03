Jogo entre Brasil e Noruega deve mudar de horário por causa do calor

NOVA JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - A Fifa deve oficializar nas próximas horas uma mudança no horário da partida entre Brasil e Noruega, no domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Marcado para as 17h (de Brasília), o confronto deve começar uma hora mais tarde, às 18h. A alteração ocorre em meio a onda de calor em Nova Jersey, onde o confronto será disputado, no MetLife Stadium.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) já trabalha com a nova programação. Caso seja confirmada, a partida terá início às 17h no horário local, ainda sob sol intenso, como tem sido ao longo da semana.

Entre no grupo FolhaStats Confira a tabela da Copa A prefeitura de Nova York, cidade próxima ao estádio, anunciou um plano de emergência para ondas de calor, com ampliação do número de "cooling centers" (centros de resfriamento, locais com ar-condicionado) e extensão do horário de funcionamento das piscinas públicas ao ar livre.

De acordo com o governo local, durante esta semana, a sensação térmica na cidade pode atingir os 44 ºC.

No dia do jogo do Brasil, as temperaturas já devem estar mais amenas -mas ainda altas. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia do país, os termômetros devem marcar 33°C durante o dia no distrito de East Rutherford (a cerca de 15 km da ilha de Manhattan), em Nova Jersey, onde está localizado o estádio.

Ainda de acordo com a agência, o dia por lá será parcialmente ensolarado, com 50% de chance de pancadas de chuva e trovoadas após as 14h.