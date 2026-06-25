Jogadores destacam a evolução demonstrada pela seleção durante a Copa

FLÓRIDA, EUA (FOLHAPRESS) - Após o apito final na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, o técnico Carlo Ancelotti afirmou que a seleção brasileira atuou bem no coletivo.

Os jogadores concordaram com o comandante e exaltaram a evolução do grupo desde a estreia contra Marrocos.

"Foi passo a passo, mas sabíamos que era preciso evoluir rápido. Contra o Haiti a gente fez um primeiro tempo bom e no segundo a gente dormiu. Hoje fizemos dois bons tempos bons, o que deixa o jogo mais fácil", disse o lateral-direito Danilo.

Clique aqui e entre no grupo Folhastats "Jogamos muito bem. Coletivamente, foi o nosso melhor jogo. A gente controlou do começo ao fim. Tomamos uma pressão ali, em cruzamentos, mas evoluímos bem. O jogo de hoje a gente progrediu muito, mas ainda tem o que melhorar", concordou o volante Bruno Guimarães.

Os dois enfatizaram que a composição do meio de campo, com Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, deu nova dinâmica à seleção, e Matheus Cunha ajudou a encorpar o grupo.

"Com três no meio, o time fica mais móvel. O Cunha ajuda muito como falso 9. A defesa rival estava sempre em dúvida de quem marcar. Eu entrei atacando como camisa 9. A gente tem de dificultar para a defesa, achando os espaços. Agora é pé no chão e vamos pra cima", afirmou Bruno Guimarães.

"Penso que é o que dá mais equilíbrio à equipe. Estava faltando um jogador ali. O míster [Ancelotti] foi inteligente em fazer isso", disse Danilo.

O capitão Marquinhos também destacou que a mudança de filosofia dos jogadores foi primordial para a evolução demonstrada na competição.

"O time cresceu do primeiro para o segundo jogo, e do segundo para este também. A gente vem falando que iria crescer na competição. Os jogadores vão se adaptando, tirando a filosofia do seu clube e cada vez mais fixos na filosofia que a gente tem aqui na seleção brasileira, se entendendo e se entrosando cada vez mais com o companheiro do lado. A gente tem bastante qualidade nesse time, pode buscar grandes coisas", falou o zagueiro.

Marquinhos alerta, porém, que o Brasil precisa manter o ritmo de crescimento. Ainda mais agora, na fase de mata-matas.

"A gente não pode simplesmente achar que a gente fez o nosso trabalho. A gente tem de ter ambição, fome, para seguir trabalhando. Temos um treinador que desde o primeiro jogo tem sido exigente com a gente para melhorar e seguir melhorando."

IMPORTÂNCIA DE VINI

Sobre a fase artilheira de Vinicius Junior, Marquinhos exaltou a importância do atacante durante a Copa.

"Vini é muito importante. Fico feliz demais de ter um jogador da qualidade do Vini. Ele já mostrou o quanto é decisivo, o quanto gosta de jogos grandes. Cada vez mais experiente, cada vez entendendo seu lugar na seleção brasileira. Ele vem realmente sendo muito decisivo para a gente, e esperamos que ele continue assim."

Autor de dois gols no Mundial, sendo um deles contra a Escócia, o meia-atacante Matheus Cunha diz ter realizado um sonho.

"Estar na Copa do Mundo, conseguir convencer que aquilo que a gente mais quis, mais trabalhou. O primeiro jogo foi difícil, todo mundo sabe. O segundo jogo a gente foi melhor e, hoje, acredito que melhor que o segundo. Se continuar assim, a gente vai chegar ao nosso objetivo", disse ele.

O lateral-esquerdo Douglas Santos agradeceu a oportunidade de defender a seleção na Copa e revelou um pedido de Ancelotti após o jogo de estreia.

"Nesses dois últimos jogos, ele [Ancelotti] pediu para eu subir um pouco mais [ao ataque] quando estiver com a posse da bola. Estou ajudando o Vini, e isso vai dar bons frutos pra gente. O importante é não tomar gol, para a equipe consolidar o ritmo e nosso trabalho."