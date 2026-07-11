Jogadores de Inglaterra e Noruega prestam homenagem a Jayden Adams na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partida entre Inglaterra e Noruega, neste sábado (11), foi marcada por um minuto de silêncio em homenagem a Jayden Adams, jogador da África do Sul.

Antes do apito inicial, o telão do Hard Rock Stadium, em Miami, exibiu a foto do atleta enquanto jogadores, torcedores e comissão técnica prestavam a homenagem a Adams.

Adams entrou em campo nos três jogos da fase de grupos da África do Sul, dois deles como titular.

O meio-campista sul-africano tinha 25 anos e foi encontrado morto em um hotel da Cidade do Cabo, segundo jornais locais, neste sábado. A causa da morte não foi divulgada.

Jayden Adams atuava pelo Mamelodi Sundowns, clube de Pretória, no país africano.