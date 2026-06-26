Jogadores da seleção garantem R$ 21 milhões com passagem de fase na Copa

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A classificação do Brasil ao mata-mata da Copa do Mundo garantiu também uma fatia maior de premiação à delegação em comparação com a fase de grupos. Os jogadores já asseguraram pelo menos R$ 21 milhões para fatiarem entre si.

COMO FUNCIONA A CONTA

Pelo acordo da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) com os jogadores da seleção, se o Brasil cair no primeiro mata-mata a delegação vai dividir pouco mais de 50% do valor de US$ 11 milhões (R$ 56 milhões) pago pela Fifa (Federação Internacional de Futebol).

Isso reservaria pelo menos R$ 30 milhões para o rateio da delegação, como um todo.Desse montante de R$ 30 milhões, o acerto é que os jogadores fiquem com 70%, enquanto os demais membros da delegação fatiem os outros 30%.

Com isso, os 26 jogadores dividiriam aproximadamente R$ 21 milhões entre eles aproximadamente, R$ 800 mil para cada um.

Mas ninguém da delegação brasileira quer parar no primeiro mata-mata. Por motivos esportivos, primeiramente.

Em relação aos efeitos financeiros, a lógica é simples: quanto mais longe a seleção for, maior a premiação que a Fifa paga e, consequentemente, o quanto os jogadores vão ganhar.

O campeão da Copa vai receber US$ 50 milhões (cerca de R$ 252 milhões).