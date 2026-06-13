Jogadores da Inglaterra têm chuteiras furtadas antes de estreia, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção da Inglaterra sofreu um furto de chuteiras e equipamentos de treino durante a viagem para sua base na Copa do Mundo, nos Estados Unidos. A informação é do jornal Daily Mail Sport.

Chuteiras de astros como Harry Kane e Jude Bellingham foram furtadas de uma van. Os ladrões também levaram bolas oficiais do torneio e equipamentos de treino essenciais da delegação inglesa.

O crime ocorreu durante o trajeto entre a Flórida e o Missouri. A carga viajava de West Palm Beach para Kansas City, onde a seleção se prepara para o torneio.

A comissão técnica corre contra o tempo para repor o material antes do primeiro treino. A atividade ocorre neste sábado (13), mas os funcionários ainda avaliam o tamanho do prejuízo.

A segurança da equipe, segundo a publicação, suspeita de envolvimento dos motoristas contratados para o transporte. A FA (Associação de Futebol da Inglaterra) acionou a polícia local para tentar recuperar os itens.

A lista de itens furtados inclui mesas de massagem e lousas táticas do técnico Thomas Tuchel. Apenas uma bola de futebol sobrou no carregamento que chegou à base esportiva.

A Inglaterra estreia na Copa do Mundo na próxima quarta-feira (17) contra a Croácia. O furto atrapalha o planejamento detalhado da comissão técnica para buscar o título mundial.