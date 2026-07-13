Jogadores da Espanha rebatem fala racista de ex-premiê sobre franceses

(UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Pau Cubarsí e o atacante Borja Iglesias, da seleção espanhola, rebateram a declaração racista de Mariano Rajoy, ex-primeiro ministro da Espanha, sobre os jogadores da França.

Defensor do Barcelona pediu respeito aos jogadores da seleção francesa. Porém disse que não havia visto toda a declaração.

"Não vi a declaração, mas se eles jogam na seleção francesa, eles são franceses, não importa a cor da pele deles. Temos que respeitá-los como pessoas", disse Pau Cubarsí, em entrevista à RAC1.

Atacante do Celta de Vigo ressaltou que própria seleção espanhola tem jogadores de várias origens. E, portanto, é mais forte também por isso.

"Fico surpreso que ainda tenhamos que ouvir coisas como estas. Eu vejo a vida e a sociedade como uma coisa multicultural. Cada um de nós é de um lugar, é de um jeito -e essa é a riqueza que temos.

Para mim, a França é tão rica em tantos aspectos justamente pela quantidade de pessoas de origens diferentes no país. Tenho pena de ouvir coisas assim. Talvez ele não tenha tido má intenção ao dizer isso, mas temos que ser cuidadosos. A nossa própria seleção é multicultural - e esta é a riqueza do nosso país", disse Borja Iglesias, em entrevista à DAZN.

Espanha e França fazem uma das semifinais da Copa do Mundo. As seleções se enfrentam nesta terça (14), às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington (EUA).

O QUE DISSE O EX-PREMIÊ

O ex-primeiro ministro da Espanha escreveu uma análise projetando encontro com a França na semifinal da Copa do Mundo. Mariano Rajoy, que ocupou o cargo entre 2011 e 2018, destacou o bom futebol dos Le Bleus e o retrospecto de títulos recentes, e tentou criticar a rival dizendo que não há franceses no time.

"Dito isso, (a França) não tem nenhum jogador francês. E está jogando muito bem. Será um adversário formidável", falou Mariano Rajoy, em coluna do jornal El Debate.

O comentário gerou uma resposta imediata da embaixada francesa na Espanha junto à própria Federação Francesa de Futebol (FFF). A situação gerou críticas também da imprensa local o diário ARA e o Le Monde trataram a fala como "racista", enquanto a RMC classificou como uma "gafe".

"Sem querer gerar polêmica, vale lembrar os fatos: todos os jogadores da seleção francesa são franceses. Dos 26 jogadores, 23 nasceram na França. Os 3 que nasceram no exterior também são franceses", afirma a embaixada francesa na Espanha.

A maioria dos jogadores da seleção francesa nasceu na França. Além disso, mesmo os três que nasceram fora do país, têm direito à cidadania.

OS 3 JOGADORES DA SELEÇÃO QUE NASCERAM FORA DO PAÍS SÃO:

Michael Olise: filho de pai nigeriano e mãe franco-argelina, nasceu em Londres, na Inglaterra

Marcus Thuram: filho do ex-jogador francês Lilian Thuram, campeão do mundo em 1998, nasceu em Parma, na Itália

Brice Samba: filho de congoleses, nasceu em Kinshasa, na RD Congo.