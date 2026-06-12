Jogadores da Alemanha vão bancar ônibus para 600 torcedores em jogo da Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jogadores da seleção da Alemanha vão bancar ônibus para levar 600 torcedores de Nova York para o jogo contra o Equador, em Nova Jersey, na Copa do Mundo. A informação foi confirmada pela agência Reuters e pelos jornais BBC e The New York Times.

O capitão Joshua Kimmich e seus colegas vão cobrir a conta do fretamento. "Os jogadores da seleção alemã organizaram transporte gratuito para a última partida da fase de grupos para 600 torcedores registrados", disse a Federação Alemã de Futebol, em mensagem à qual BBC e The New York Times tiveram acesso.

Ação foi motivada pela alta nas tarifas de transporte público para o MetLife Stadium, em Nova Jersey. Autoridades da cidade multiplicaram os preços de trem e ônibus alegando pressão extra sobre o sistema durante o Mundial -a distância entre Nova York e o estádio é de aproximadamente 15 km.

Tarifa de ida e volta de trem, que costuma custar 12,90 dólares (R$ 66, na cotação atual), foi fixada em 98 dólares (R$ 501, na cotação atual) em dias de jogos. Os ônibus de traslado também têm um custo salgado de 20 dólares (R$ 102, na cotação atual) - ainda assim, é 75% menor do que o valor anunciado inicialmente, de acordo com a Reuters.

Preços altos e barreiras de entrada nos EUA têm afetado a presença de torcedores no Mundial. O colunista Rodrigo Mattos relatou que há lotes de ingressos disponíveis no mercado secundário até para os três jogos da seleção brasileira.

Partida contra o Equador fecha a participação alemã no Grupo E, em 25 de junho. A seleção tetracampeã estreia no torneio no domingo (14), em Houston, contra Curaçao. Depois, enfrenta a Costa do Marfim, em Toronto, no dia 20.