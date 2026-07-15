Jogadores argentinos provocam ingleses com faixa 'As Malvinas são argentinas' após vitória na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na véspera da partida semifinal entre Inglaterra e Argentina, o técnico sul-americano Lionel Scaloni pediu para as pessoas não fazerem paralelo entre a Guerra das Malvinas e o duelo realizado em Atlanta nesta quarta-feira (15), mas bastou sua seleção vencer por 2 a 1 e garantir a vaga na decisão para os jogadores entrarem na provocação.

Após a comemoração com a torcida, alguns jogadores do elenco, inclusive com Lionel Messi ao lado, mostraram uma faixa com a frase "As Malvinas são argentinas", em alusão à disputa bélica de 1982. O arquipélago, controlado pelo Reino Unido, é conhecido no país como Ilhas Falkland.

Lisandro Martínez e Giovani Lo Celso ergueram a faixa, sorrindo, e acenaram para os torcedores nas arquibancadas. Não ficou claro de onde a faixa havia surgido.

O ato logo foi repercutido nos jornais ingleses, que estamparam a imagem em suas páginas online.

"É uma partida de futebol. Não posso misturar as coisas, especialmente por respeito ao que aconteceu há tantos anos. Foi um período muito triste da nossa história, e não há muito o que possamos fazer a respeito. Essa é a realidade", disse o técnico na entrevista coletiva pré-jogo em Atlanta.

Entre no grupo FolhaStats Confira a tabela da Copa "E é uma partida de futebol, é só isso. Portanto, misturar as duas coisas seria uma loucura", acrescentou. "Lembramos daquelas pessoas [que participaram do conflito], sem dúvida, mas isto é uma partida de futebol. Não devemos nos confundir quanto aos tempos em que vivemos".

O Código de Conduta de Estádios da Fifa proíbe "faixas, bandeiras, panfletos, vestimentas e outros materiais de natureza política, ofensiva e/ou discriminatória" dentro dos estádios.

O órgão máximo do futebol mundial não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O conflito armado, desencadeado pela reivindicação de soberania da Argentina sobre o arquipélago do Atlântico Sul, terminou com a vitória do Reino Unido e um saldo de 649 argentinos e 255 britânicos mortos.