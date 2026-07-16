Jogadores argentinos cantam e dançam no vestiário após vitória sobre a Inglaterra na Copa do Mundo

SÃO PAULO, SPM (FOLHAPRESS) - Além da festa no gramado do Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, após a vitória de virada por 2 a 1 sobre a Inglaterra, que classificou a Argentina para a segunda final consecutiva de Copa do Mundo, os jogadores da seleção sul-americana também extravasaram no vestiário.

A portas fechadas, os atletas cantaram e dançaram, externando sua alegria pela vitória suada contra uma rival política histórica. Por isso, o primeiro grito foi de provocação:

"Um minuto de silêncio... Para a Inglaterra que morreu!"

Em seguida, todos começaram a saltar e entoar a música "La Cuarta Estrella", que exalta as conquistas anteriores da Argentina e também a disputa da Guerra das Malvinas, além de falar que quer ver a Argentina bicampeã.

"Ganhamos a terceira com Lionel / queremos ser campeões outra vez. E 32 anos depois / La Scaloneta vai vingar / a Copa que roubaram do 10, a que nos deixaram levantar. Quero ver a quarta estrela, brilhar na camiseta. Sou argentino do berço/ até o caixão/ pelas Malvinas/ por Diego [Maradona]/ pela última de Leo [Messi]./ Argentina quero te ver bicampeã! / Sou torcedor da seleção / Eu a encorajo no coração."

Além de um funcionário da AFA (Associação de Futebol da Argentina), o zagueiro Otamendi também filmou a festa e publicou em suas redes sociais.

A música "La Cuarta Estrella" já é tradicional na seleção argentina e vem sendo cantada após cada conquista da equipe neste Mundial. Foi assim também após a virada heroica sobre o Egito nas oitavas de final, quando perdia por 2 a 0 e virou para 3 a 2.

Na Copa do Qatar, disputada quando se completavam 40 anos da Guerra das Malvinas, o hit da torcida argentina foi uma canção que começava dizendo: "Na Argentina nasci/ terra de Diego e Lionel/ dos meninos das Malvinas/ que jamais esquecerei".