Jogador que disputou a Copa do Mundo pela África do Sul morre aos 25 anos

O meio-campista Jayden Adams, que disputou a Copa do Mundo deste ano pela África do Sul, morreu aos 25 anos.

A causa da morte não foi divulgada. Segundo jornais locais, Adams teria sido encontrado morto em um hotel na Cidade do Cabo, na África do Sul.

A morte foi comunicada pelo Sindicato de Jogadores de Futebol da África do Sul. Gayton McKenzie, Ministro do Esporte da África do Sul, e o Stellenbosch FC, primeiro clube de Adams, também confirmaram a informação.

"A morte levou da nossa nação e do mundo um talento extraordinário. Lembraremos para sempre de Jayden Adams por sua humildade, seu talento extraordinário e a alegria que ele trouxe ao jogo. Descanse em paz eterna, campeão", escreveu o Sindicato de Jogadores de Futebol da África do Sul, no Instagram.

"O futebol sul-africano perdeu um de seus jovens talentos mais brilhantes, e nossa nação lamenta ao lado de sua família, seus companheiros de equipe e os milhões de torcedores que o viram crescer de um promissor prospecto da academia para um internacional completo dos Bafana Bafana", disse Gayton McKenzie, Ministro do Esporte da África do Sul, à BBC.

Adams disputou três dos quatro jogos da África do Sul na Copa do Mundo. Ele foi titular nos duelos contra México e Tchéquia e entrou no decorrer da partida frente a Coreia do Sul, todos na fase de grupos. Ele não foi utilizado na derrota para o Canadá, que causou a eliminação sul-africana na segunda fase.

"Neste momento, as coisas ainda estão cruas. A família não gostaria de ser contatada agora, não conseguiriam responder a ninguém. Essa partida destruiu todo mundo, ele acabou de voltar da Copa do Mundo, e depois veio isso. Tive uma conversa próxima com ele na quinta-feira. Neste momento, nem tenho palavras para dizer, mas pedimos que a privacidade da família seja respeitada. Sim, posso dizer que ele faleceu. Ninguém esperava por isso", declarou Brendine Johnson, mentor de Adams, ao Soccer Laduma.

Adams surgiu no Stellenbosch FC, da África do Sul, em 2020. Ele foi contratado pelo Mamelodi Sundows, principal time do país na atualidade, em 2025. No ano passado, ele disputou o Mundial de Clubes pela equipe e enfrentou o Fluminense na fase de grupos.

"É com profunda tristeza que o Stellenbosch FC recebeu a notícia do falecimento prematuro de Jayden Adams. Ele deixa um legado duradouro em Stellenbosch e um impacto permanente no futebol sul-africano. Ele deixará muitas saudades e jamais será esquecido", pronunciou-se Stellenbosch FC, no Instagram.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, lamentou a morte de Adams. A Associação de Futebol da África do Sul ainda não se manifestou.

"É triste saber que o meio-campista sul-africano Jayden Adams faleceu apenas algumas semanas depois de participar da histórica campanha de sua seleção na Copa do Mundo da Fifa. Meus pensamentos e condolências, assim como os de todos na Fifa e da comunidade global do futebol, estão com sua família, amigos e companheiros de equipe. O craque do Bafana Bafana e do Mamelodi Sundowns fará muita falta. Que descanse em paz", disse Infantino.