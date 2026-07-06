Jogador inglês sofre lesão ao pular placa de publicidade durante comemoração na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O volante inglês Jordan Henderson, 36, sofreu uma lesão após a classificação de seu país às quartas de final da Copa do Mundo.

Para comemorar a vitória por 3 a 2 sobre o México, o jogador pulou uma das placas de publicidade que cercam o campo e acabou caindo sobre o próprio braço esquerdo. Henderson precisou receber oxigênio e foi retirado de maca para o hospital, segundo o Guardian.

"É uma lesão que parece bastante grave e não combina com esta noite não ter Jordan não celebrando conosco", disse o técnico Thomas Tuchel em entrevista ao canal BBC One. A Federação Inglesa de Futebol ainda não informou qual a gravidade da lesão.

Experiente, Henderson atualmente defende o pequeno Brentford, da Inglaterra, mas foi no Liverpool que se destacou mais: jogou pelo clube durante 12 anos e conquistou uma Champions League (2018-19), e uma Premier League (2019-20). Foi formado pelo Sunderland e passou também por Coventry City, Al-Ettifaq, da Arábia Saudita e Ajax, da Holanda.