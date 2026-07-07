Jogador do Egito diz que Copa está sendo manipulada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autor do segundo gol do Egito na derrota contra a Argentina, o atacante Ziko disparou críticas contra a arbitragem e disse que a Copa do Mundo está sendo manipulada.

O camisa 11 teve um gol anulado por falta no início da jogada. Minutos depois, marcou de novo e abriu 2 a 0 para o Egito, antes da virada argentina.

Segundo Ziko, a partida foi uma "injustiça clara e evidente". Ele também afirmou que o árbitro francês François Letexier não estava sendo justo nas marcações.

"Injusto. Uma injustiça clara e evidente. Ele está desperdiçando o esforço de um país inteiro. Desde o começo da partida, ele está vindo contra nós. Não dá para sairmos assim, vencendo a Argentina por 2 a 0. Torneio direcionado. Deus me basta, e Ele é o melhor Guardião. Peço desculpas a eles (povo egípcio). Queríamos fazê-los felizes hoje. Não conseguimos fazer isso, mas, por Deus, não estava em nossas mãos. Estava nas mãos do árbitro. O torneio está manipulado, isso já está evidente. O povo egípcio já está muito feliz com vocês e muito orgulhoso de vocês. Parabéns à Argentina pelo título mundial. Parabéns. Não precisam de mais nada. Acabou", disse Ziko, na saída de campo.

A Argentina saiu perdendo por 2 a 0, mas virou para 3 a 2 com gols de Romero, Messi e Enzo Fernández. O camisa 24 marcou nos acréscimos e deu a vitória para a atual campeã do mundo.

Quem vencer entre Suíça e Colômbia enfrenta a Argentina nas quartas. A partida será disputada ainda nesta terça-feira, às 17h (de Brasília).