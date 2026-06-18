Jogador detido por manipulação vira baixa em seleção por problema com visto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Detido recentemente por suspeita de envolvimento em esquema de manipulação de resultados, o atacante Elye Wahi, da Costa do Marfim, não conseguiu obter o visto canadense e vai desfalcar sua seleção no jogo contra a Alemanha, no sábado (20), às 17h (de Brasília), em Toronto, pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo.

A informação foi divulgada pela Federação Marfinense de Futebol. A organização publicou uma nota nas redes sociais informando que, mesmo diante das investigações contra Wahi, ele segue com a delegação na Copa, mas não vai ao Canadá.

Na mesma nota, a organização diz que tomou conhecimento das investigações contra o jogador. Ela informa que ainda não foi notificada de nenhum procedimento judicial e prestou seu apoio ao jogador.

DETIDO ANTES DA COPA

Wahi foi detido por suspeita de manipulação de resultados dias antes de estrear na Copa do Mundo, no domingo passado. Ele é acusado de forçar o cartão amarelo jogando pelo Nice contra o Metz, pelo Campeonato Francês.

A liga francesa confirmou que recebeu um aviso de volume suspeito de apostas em sua sanção. Após as autoridades tomarem conhecimento do caso, Wahi foi detido e interrogado no dia 29 de maio, segundo o The Athletic, braço esportivo do jornal The New York Times.

O caso de Ely Wahi ainda está no início da apuração na França e não há uma punição disciplinar na Federação Francesa de Futebol contra o jogador. Existe a possibilidade de a Fifa interferir, mas a França é o local inicial da investigação. Portanto, ele deve seguir atuando na Copa do Mundo.

Wahi foi titular na vitória da Costa do Marfim sobre o Equador no fim de semana passado. A sua seleção contou com gol de Amad Diallo para triunfar por 1 a 0.