'Isso é do coletivo, nada meu', diz autor de 2º gol da Espanha após vitória

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autor do segundo gol da Espanha na vitória contra a França, o lateral-direito Pedro Porro não escondeu a alegria e exaltou o elenco da Fúria. Com o triunfo, os espanhóis se classificaram à final da Copa do Mundo.

"É um sonho que se transformou em realidade. A atitude da equipe, do começo até o final, acredito que foi um grande jogo. Fizemos tudo que tínhamos que fazer hoje para chegar e passar. Sabíamos que eles eram uma seleção muito difícil, que vinha fazendo tudo muito bem. A verdade é que isso é do nosso coletivo, não é nada meu, apenas dar a todos pela grande partida que fizeram", disse Porro.

Pedro Porro marcou no segundo tempo, após tabelinha com Dani Olmo e sair cara a cara com o goleiro Maignan. Na etapa inicial, o artilheiro Oyarzabal tinha aberto o placar para a Fúria.

A Espanha controlou a França por quase todo o confronto. Mbappé e companhia passaram a pressionar de maneira desesperada já na reta final, mas não conseguiram diminuir.

O lateral espanhol explicou o plano da equipe para bater a França, que era tida como favorita para chegar à final antes da Copa.

"A gente sabia que um dos pontos que ia nos levar à final era ter a posse de bola. Sabíamos que, contra a França, esse contra-ataque era um dos pontos fortes deles. Estamos muito felizes", disse ainda Porro.

Agora a Espanha passa a focar na grande decisão, que será no domingo (19), em Nova Jersey, às 16h (de Brasília). Inglaterra x Argentina decidem o outro finalista nesta quarta-feira (15). Para a França, resta o confronto pelo 3º lugar, que será no sábado (18), a partir das 18h.

"Isso arrepia todo mundo. Vamos ver, a princípio temos que pensar na recuperação e ir com tudo para essa final", declarou o lateral espanhol.