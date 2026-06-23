Irmã de Cristiano Ronaldo ironiza críticas após goleada de Portugal

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Kátia Aveiro saiu em defesa do irmão, Cristiano Ronaldo, 41, após uma atuação decisiva do jogador na goleada de Portugal por 5 a 0 sobre o Uzbequistão, nesta terça-feira (23), em Houston, pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026. O atacante marcou dois gols, e a empresária usou as redes sociais para ironizar as críticas.

Em uma publicação no Instagram, Kátia fez referência aos comentários de detratores do atleta e brincou com a idade do português, frequentemente citada por quem questiona seu desempenho. "Espera aí que já falo com vocês. Estou vendo um velho de muletas carregar muitos melões nas costas", escreveu ela.

A irmã de Cristiano Ronaldo ainda sugeriu que os críticos haviam desaparecido após a boa atuação do atacante. Segundo ela, o ambiente estava silencioso justamente entre aqueles que torciam contra o sucesso do jogador, que se tornou o primeiro atleta a marcar gols em seis edições da Copa e, de quebra, superou Eusébio como o maior artilheiro de Portugal em Copas, agora com dez gols.

Conhecida por defender o irmão publicamente, Kátia costuma usar as redes sociais para comentar momentos marcantes da carreira do craque. Ela já havia demonstrado insatisfação com a atuação da seleção portuguesa na estreia do Mundial, no sofrível empate em 1 a 1 com a República Democrática do Congo. "Foi decepção total. Que pena", escreveu.

Em seguida, a empresária e influenciadora, que vive no Brasil, em Gramado, na Serra Gaúcha, fez novas críticas ao desempenho da equipe. "Magicamente desaprenderam a trocar bolas, a ganhar bolas e a fazer contra-ataques. O jogo rolou meio-campo para trás. Estranha esta Copa", publicou.