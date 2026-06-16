Irã supera 'Messi da Nova Zelândia', busca empate e embola grupo da Copa
(UOL/FOLHAPRESS) - Irã e Nova Zelândia fizeram um jogo agitado nesta segunda-feira, em Los Angeles, e empataram por 2 a 2 na estreia das seleções na Copa do Mundo de 2026.
Elijah Just, o "Messi da Nova Zelândia", marcou os dois gols da equipe na partida. Ele ganhou o apelido da imprensa neozelandesa devido à algumas semelhanças com o craque argentino, como a baixa estatura e o pé canhoto dominante.
Rezaeian e Mohebbi buscaram o empate para o Irã duas vezes. O autor do primeiro gol ainda deu a assistência para o segundo. Na reta final, os iranianos pressionaram pela virada.
O resultado embolou o grupo G já na primeira rodada. Com o ponto conquistado, Irã e Nova Zelândia assumiram as primeiras posições da chave pelo número de gols marcados, já Bélgica e Egito empataram por 1 a 1 na tarde desta terça-feira (16).
As duas seleções voltam a campo no domingo (21), pela segunda rodada da fase de grupos. O Irã joga encara a Bélgica, novamente em Los Angeles, enquanto a Nova Zelândia joga contra o Egito, em Vancouver.
"MESSI NEOZELANDÊS" ATÉ TENTOU
Elijah Just, autor dos gols da Nova Zelândia, ganhou a alcunha de "Messi neozelandês" no país da Oceania. Ao despontar nas categorias de base, o ponta-direita recebeu o apelido devido à baixa estatura, a habilidade com a bola no pé e o fato de também ser canhoto.
Aos 26 anos, Just não teve o mesmo sucesso que Messi no futebol mundial, mas garantiu um ponto para sua seleção. Na Nova Zelândia, ele se formou na base do Wellington, teve rápida passagem na Holanda e voltou para seu país natal em 2019. Três anos depois, foi vendido para a Dinamarca e rodou por times de menor expressão.
Seus dois gols desta terça-feira (16) quase garantiram a primeira vitória da Nova Zelândia na história das Copas do Mundo. Antes desta edição, a seleção neozelandesa participou em 1982 e 2010, somando três derrotas e três empates.
IRANIANOS CONTRA O REGIME
O jogo também ficou marcado por diversas manifestações de torcedores iranianos contra o regime do país. Dentro do estádio, alguns fãs levaram bandeiras do Irã pré-revolução islâmica. Lembrando que a Fifa proíbe o hasteamento de bandeiras políticas durante as partidas.
Nesta semana, Irã e Estados Unidos chegaram a um acordo para encerrar a guerra entre os dois países, que teve início nos últimos dias de fevereiro. O acorde será assinado na sexta-feira (19).
O conflito fez com que a presença do Irã na Copa virasse uma dúvida em determinado momento, interferindo inclusive na preparação da seleção iraniana. A delegação até mudou sua base de treinamentos, que seria no Arizona, para o México, mas os três jogos do Irã na fase de grupos continuarão acontecendo em solo estadunidense.
COMO FOI O JOGO
A partida começou agitada, e a Nova Zelândia abriu o placar logo cedo. Depois que Yousefi perdeu a primeira chance para o Irã, Just triangulou com Singh e Wood e bateu alto para fazer 1 a 0, aos 6 minutos. O gol empolgou os neozelandeses, com Singh e Wood perdendo outras três oportunidades. Os iranianos foram responder já perto da pausa para hidratação, e Taremi carimbou a trave de Crocombe.
Depois da pausa técnica, o Irã voltou pressionando e conseguiu o empate aos 31 minutos. Rezaeian cortou da direita para o meio e achou Ghoddos, que tentou passe para Moghanlou dentro da área. Ele foi derrubado pela defesa, mas a bola sobrou viva para Rezaeian aparecer e tirar do goleiro: 1 a 1. Antes, os iranianos quase tinham marcado do meio-campo após trabalhada do goleiro neozelandês.
O empate voltou a equilibrar a partida até o intervalo, mas o Irã ainda teve um gol anulado. Já nos acréscimos, Rezaeian cobrou falta na área e Nemati cabeceou para o gol, mas estava muito adiantado o bandeirinha assinalou impedimento. Pelo lado da Nova Zelândia, foram duas finalizações sem muita dificuldade para o goleiro Beiranvand segurar.
O segundo tempo começou com uma finalização para fora de cada lado, mas a Nova Zelândia voltou à frente do placar com outro gol de Just. O camisa 11 recebeu de Singh, carregou e tabelou com Wood antes de superar Beiranvand aos 9 minutos: 2 a 1. Pouco depois do gol, o Irã teve nova boa oportunidade, mas Crocombe se esticou e tirou a bola da cabeça de Taremi.
Só que o Irã não perdeu tempo e voltou a igualar o marcador aos 18 minutos. Rezaeian recebeu ótima virada de jogo de Ghoddos e deu cruzamento açucarado para Mohebbi subir sozinho e fazer 2 a 2 sem chances para Crocombe. Logo em seguida do gol, Mohebbi teve outra boa chance, mas foi travado no último instante.
Após o empate, o jogo ficou tenso e com entradas fortes, e o Irã pressionou pela virada. Os iranianos passaram a ficar com a bola e rondaram a área neozelandesa, mas não conseguiram furar o bloqueio.
IRÃ
Beiranvand; Arya Yousefi (Ghayedi), Ramin Rezaeian, Khalilzadeh, Nemati e Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos (Hajsafi) e Mohebbi; Moghanlou (Alipour) e Mehdi Taremi (Hosseinzadeh). T.: Amir Ghalenoei.
NOVA ZELÂNDIA
Zelândia: Crocombe; Payne (Ellitot), Surman, Boxall e Cacace (Old); Bell e Stamenic (Bindon); Just, Singh (Randall), e McCowatt (Ryan Thomas); Chris Wood.
T.: Darren Bazeley.
Local: SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA)
Árbitro: César Arturo Ramos (MEX)
Assistentes: Alberto Morin (MEX) e Marcos Bisguerra (MEX)
VAR: Erick Miranda (MEX)
Gols: Rezaeian (31'/1ºT) e Mohebbi (18'/2ºT) (IRN); Just (6'/1ºT e 9'/2ºT) (NZL)
Cartões amarelos: Hajsafi (IRN)